Caxias lança selo pelos 80 anos em parceria com os CorreiosDivulgação

Publicado 26/12/2023 20:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai realizar, nesta quinta-feira (28), em conjunto com os Correios, a cerimônia de lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativo em homenagem aos 80 anos de emancipação do município. A nova emissão postal traz a imagem do Teatro Raul Cortez, que fica na Praça do Pacificador, um dos principais símbolos da cidade. O evento contará com a presença do prefeito Wilson Reis, do secretário municipal de Fazenda, Carlos Soutinho de Mello, e da superintendente dos Correios do Rio de Janeiro, Clarissa Mazzon, e será realizado no Auditório da sede da Prefeitura, às 14h.

Os selos adquiridos pela Prefeitura têm o valor equivalente ao de uma carta comercial simples, mas sem cifra facial, ou seja, cobrem essa tarifa mesmo se houver reajustes no futuro. As folhas servirão principalmente para serem enviadas dentro de envelopes para os contribuintes, quando houver necessidade de envio de correspondência como resposta. Quem optar por guardá-lo, poderá ficar com a relíquia.

Além da imagem do teatro, projetado pelo ilustre arquiteto Oscar Niemeyer, o selo faz alusão aos 80 anos do município e ao ano de lançamento: 2023. O carimbo também traz a imagem do espaço cultural gravado com o texto “Oitenta Anos do Município de Duque de Caxias”, seguido das informações de praxe do timbre, com correios, local e data. As autoridades presentes farão as marcações dos três primeiros selos, carimbando-os.