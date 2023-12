Diogo Nogueira será uma das atrações do Festival de Inverno de Guapimirim - Guto Costa - Imagem cedida pela Secretaria de Turismo de Guapimirim

Publicado 26/12/2023 20:42

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, completa 80 anos de fundação no próximo dia 31. Para celebrar a data, a Prefeitura está promovendo uma extensa programação durante todo o mês de dezembro. Nesta última semana, encerrando as celebrações pelo aniversário, um grande festival de música popular brasileira tomará conta da maior arena da Baixada Fluminense. A entrada será gratuita.



No Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz da Serra, ao lado do campus Duque de Caxias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), às margens da Rodovia Washington Luiz, as apresentações irão de 28 a 31 de dezembro, contando, inclusive, com uma super queima de fogos na virada do ano. Vale ressaltar que, para a realização do festival, a Prefeitura não contará com recursos próprios. Todo o investimento é proveniente do Governo do Estado, através da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).



No dia 28 (quinta-feira), primeiro dia do festival, a grande atração da noite será a cantora sertaneja Simone Mendes, com show de abertura de João Gabriel. No dia 29 (sexta-feira), o público poderá aproveitar as apresentações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Grupo Clareou e Quintal do Pagodinho. No sábado (30), as atrações serão voltadas para o público gospel, com o pastor Cláudio Duarte, Maria Marçal, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça e Novo Som. E, encerrando a festividade, no domingo, dia 31/12, os shows de Caju pra Baixo, Tá na Mente e Swing & Simpatia, além de uma grande queima de fogos.



A Prefeitura está divulgando mais detalhes da festa nas suas redes sociais e canais oficiais de comunicação, com o objetivo de informar o público que estará presente no evento. Entre as recomendações importantes, fica proibido ingresso no festival com armas e material perfurante, garrafas e recipientes de vidro, isopores e bolsas térmicas. Será permitida a entrada de água em garrafa de plástico transparente, biscoitos e barras de cereal em pacotes fechados. A Arena contará com uma praça de alimentação e barracas para consumo e venda de comidas e bebidas.



É recomendado, ao público, que mantenha a hidratação, leve documento de identificação com foto, use roupas e sapatos confortáveis e dê preferência a bolsas pequenas, tipo pochete (para guardar dinheiro e documentos). Menores de idade somente poderão permanecer no local acompanhados dos pais ou responsáveis legais e deverão ser identificados logo na entrada do espaço. O evento será gratuito e aberto ao público, porém, por questão de segurança, poderá ocorrer o fechamento dos portões em caso de superlotação.

Serviço: Festival Caxias 80 anos

Local: Nova Arena da Baixada (Ginásio Poliesportivo – Rodovia Washington Luiz, ao lado do campus Duque de Caxias da UFRJ, na altura de Santa Cruz da Serra)

* 28/12/2023 (5a feira) - a partir das 19h - Shows de Simone Mendes e João Gabriel

* 29/12/2023 (6a feira) - a partir das 19h - Shows de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Clareou e Quintal do Pagodinho

* 30/12/2023 (sábado) - a partir das 15h - Shows de Maria Marçal, Pastor Cláudio Duarte, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça e Novo Som

* 31/12/2023 (domingo) - a partir das 19h - Shows de Caju pra Baixo, Tá na Mente, Swing & Simpatia e Nosso Bloco