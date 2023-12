Mais de 42 mil pessoas passaram a ter acesso à água em Caxias - Divulgação

Publicado 28/12/2023 18:52

Duque de Caxias - No aniversário de 80 anos de Duque de Caxias, celebrado neste domingo (31), a Águas do Rio comemora também a transformação na vida dos moradores. Com as ações de ampliação de rede e melhorias no sistema do município da Baixada Fluminense, mais de 42 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez.



Só na comunidade do Lixão, que fica no centro da cidade, 13 mil moradores foram beneficiados com a implantação de 8 mil metros de novas tubulações de água. A obra deu fim a um problema comum na região: redes de abastecimento que se misturavam com as de esgoto.

Depois do trabalho feito pela concessionária, Cláudia Maria dos Santos finalmente tem segurança ao abrir a torneira. Moradora da localidade desde a infância, ela e sua família sofriam com a pouca oferta e a má qualidade da água que chegava em sua casa. Essa realidade mudou. Depois do trabalho feito pela concessionária, Cláudia Maria dos Santos finalmente tem segurança ao abrir a torneira. Moradora da localidade desde a infância, ela e sua família sofriam com a pouca oferta e a má qualidade da água que chegava em sua casa. Essa realidade mudou.

“Além de termos água de forma regular, sentimos a diferença até em seu gosto. Antes a gente tinha problemas de tubulações de água misturadas com a rede de esgoto, mas, agora, com essa tubulação nova, a história é diferente. Agora temos água à vontade e da boa!”, comemora.



Outras ações



A Águas do Rio também realizou a instalação de um dos maiores sistemas de bombeamento da região central e beneficiou 55 mil caxienses diretamente. São moradores dos bairros 25 de Agosto, Beira Mar, Parque Duque e Centro, que agora contam com a água mais forte em suas torneiras.



Pequenas ações ao longo do ano também trouxeram mais qualidade de vida para a população. As instalações e trocas de equipamentos nos bairros Olavo Bilac, Parque Fluminense e Itatiaia são bons exemplos, além da realização de uma obra de extensão de mais de 2 mil metros de redes para a região do Jardim Balneário Ana Clara, levando água para os moradores, após mais de 20 anos.



“Já possibilitamos um grande avanço no abastecimento de água em Duque de Caxias. E muito mais será feito em 2024.”, confirmou Felipe Vazquez, gerente de operações da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.



A expectativa de Vazquez está diretamente relacionada aos estudos que a companhia vem realizando para mudar o cenário de outras regiões.

“Já estamos trabalhando para realizar novas implantação de rede de água para melhorar a oferta em outros bairros da cidade, além de recuperar e modernizar reservatórios”, ressaltou.