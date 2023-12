Parque Vila Nova, em Caxias, vai ganhar conjunto habitacional - Divulgação

Parque Vila Nova, em Caxias, vai ganhar conjunto habitacionalDivulgação

Publicado 29/12/2023 20:22

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense é atualmente o município que tem as maiores obras de infraestrutura e projetos de desfavelização do Brasil. Os projetos, realizados em parceria com os governos Federal e Estadual, já beneficiaram mais de 1,3 mil famílias que residiam em áreas de risco e hoje moram em habitações dignas. No centro da cidade, com recursos estaduais e municipais, a Prefeitura vem trabalhando no projeto de construção de 423 apartamentos no Parque Vila Nova.

Parque Vila Nova, em Caxias, vai ganhar conjunto habitacional Divulgação

Serão três blocos (de 141 unidades) que vão beneficiar cerca de 2 mil moradores, já que cada família é composta de, no mínimo, quatro pessoas. Os residentes cadastrados pelas Secretarias municipais de Habitação e de Urbanismo que tiveram seus imóveis desapropriados e optaram por morar em um dos apartamentos que serão construídos. Os que preferiram deixar o local, foram indenizados.



Esta semana, a Secretaria de Obras e Defesa Civil, junto com os órgãos envolvidos, acompanhou a demolição de dezenas de casas na Rua São Paulo. Em uma das áreas onde serão construídos os apartamentos, as obras estão em fase de fundação.



Nessa quinta-feira (28), o prefeito Wilson Reis e os secretários de Obras e Defesa Civil, Valber Januário e o de Urbanismo, Leandro Guimarães, além da subsecretária de Habitação, Sueli da Silva Tostes, visitaram o local das demolições e o canteiro de obras.

Parque Vila Nova, em Caxias, vai ganhar conjunto habitacional Divulgação



Vila Ideal

Na comunidade da Vila Ideal, vizinha ao Parque Vila Nova, 176 famílias foram beneficiadas com apartamentos construídos na Avenida Dr. Manoel Teles, com recursos do Governo Federal, através do PAC 1 – Programa de Aceleração do Crescimento. No local, a Prefeitura está construindo escola e creche para atender a demanda da comunidade.



Sarapuí

No bairro Sarapuí, junto à margem do rio do mesmo nome, a Prefeitura transferiu 1.245 famílias que moravam na faixa marginal do rio Sarapuí para conjuntos habitacionais no bairro São Bento. Foram beneficiadas, com apartamentos nos residenciais Bolonha, Florência e Mendoza, do Programa Minha Casa Minha Vida, mais de cinco mil pessoas. Na comunidade da Vila Ideal, vizinha ao Parque Vila Nova, 176 famílias foram beneficiadas com apartamentos construídos na Avenida Dr. Manoel Teles, com recursos do Governo Federal, através do PAC 1 – Programa de Aceleração do Crescimento. No local, a Prefeitura está construindo escola e creche para atender a demanda da comunidade.No bairro Sarapuí, junto à margem do rio do mesmo nome, a Prefeitura transferiu 1.245 famílias que moravam na faixa marginal do rio Sarapuí para conjuntos habitacionais no bairro São Bento. Foram beneficiadas, com apartamentos nos residenciais Bolonha, Florência e Mendoza, do Programa Minha Casa Minha Vida, mais de cinco mil pessoas.

Na área de 1.800 metros de extensão, cortada pela Avenida Teixeira Mendes, a Prefeitura construiu a maior área pública de lazer da Baixada Fluminense. O Parque Osório de Oliveira Filho conta com campo de futebol, pista de patins, tênis de mesa, futmesa, quiosque, playground, academia de ginástica, pista de caminhada, campo de grama sintética, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos usados por moradores locais e de bairros vizinhos.



Canal Caboclo

Com recursos dos governos Federal e Estadual, a Prefeitura continua trabalhando nas obras de macrodrenagem do Canal Caboclo, que corta o centro da cidade e costuma provocar alagamentos nos períodos de chuva forte. Na primeira fase, 960 metros de extensão do córrego receberam, no trecho que vai até a foz do Rio Meriti, galerias de concreto armado. Nas duas margens estão sendo construídas vias pavimentadas que facilitarão a manutenção do canal e circulação de moradores das comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. Também já foi iniciada a segunda fase do projeto para canalização de 1.300 metros do canal Caboclo até o bairro Trezentos, na divisa do município com São João de Meriti. Outras importantes obras de macrodrenagem para evitar enchentes e alagamentos estão sendo realizadas na cidade nos canais das Velhas, Calombé e Canaã.