Correios lança selo em homenagem aos 80 anos de Caxias

Publicado 29/12/2023 20:15

Duque de Caxias - Em homenagem aos 80 anos da cidade de Duque de Caxias, emancipada no dia 31 de dezembro de 1943, a Prefeitura, em conjunto com os Correios, lançou, nessa quinta-feira (28), o selo personalizado e o carimbo comemorativo.



A solenidade foi realizada no auditório da sede do Poder Executivo, em Jardim Primavera, com a presença do prefeito Wilson Reis, da superintendente dos Correios do Rio de Janeiro, Clarissa Mazzon, e autoridades do município.

“Com esse selo comemorativo vamos eternizar os 80 anos da nossa cidade. Fico muito feliz por essa iniciativa dos Correios e que, com certeza, ficará como um dos marcos importantes da história da cidade”, destacou o Prefeito Wilson Reis.



O selo traz a imagem do Teatro Raul Cortez (projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer), que fica na Praça do Pacificador e tem a cifra equivalente ao de uma carta comercial simples, mas sem valor facial. O carimbo também traz a imagem do espaço cultural gravado com o texto “Oitenta Anos do Município de Duque de Caxias”, seguido das informações de praxe do timbre, com correios, local e data.



A superintendente dos Correios do Rio de Janeiro, Clarissa Mazzon, falou da importância que é para os Correios fazer parte das comemorações de aniversário da cidade.

“Participar dessa homenagem e lançar o selo comemorativo de aniversário da cidade de Duque de Caxias é uma grande honra para os Correios. Duque de Caxias é uma grande cidade e tem um papel muito importante no desenvolvimento e na economia do nosso Estado”, disse a Superintendente Estadual dos Correios.



Ao final da solenidade, o Vereador Marcelo Catiti, representando a Câmara Municipal de Duque de Caxias; o secretário Municipal de Fazenda, Carlos Melo, e a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, participaram da marcação dos três primeiros selos, carimbando-os.