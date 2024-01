Caxias Shopping promove primeira edição do ano do Baile Dançante - Divulgação

Publicado 02/01/2024 17:58

Duque de Caxias - A temporada 2024 do tradicional Baile do Caxias Shopping começa nesta segunda, dia 08 de janeiro, das 17h às 21h. O público está convidado a “riscar o salão” ao som de banda ao vivo, com um repertório variado de grandes sucessos e DJ, garantindo muita música e diversão. A edição de janeiro do Baile Dançante será uma homenagem ao Janeiro Branco, campanha global de conscientização sobre a saúde mental. O público está convidado a vir vestido de branco para participar da dança!

O Baile Dançante faz parte da programação de atrações mensais do shopping e transforma a Praça de Alimentação em uma grande pista de dança toda 2ª segunda-feira do mês. O evento é gratuito, voltado para pessoas de todas as idades e traz dançarinos profissionais que ensinam passos de dança em diversos ritmos para quem quiser entrar na diversão.

O projeto tem como propósito tornar o Baile Dançante um ponto de referência para encontros de amigos, onde os frequentadores terão a oportunidade de socializar, descontrair e soltar o corpo. Confira a programação completa no site: www.caxiasshopping.com.br