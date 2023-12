Restaurante do Povo de Caxias celebra Ano Novo com almoço especial - Divulgação

Publicado 29/12/2023 20:55

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Restaurante do Povo, promoveu um almoço festivo de Ano Novo. Encerrando as atividades de 2023, o cardápio incluiu, no último dia útil do ano, arroz colorido, saladas, lombo suíno ao molho de abacaxi e filé de frango com tomate e salsa. Como sobremesa, o restaurante ofereceu uma deliciosa salada de frutas.



Para a subsecretária de Assistência Social, Aline Ribeiro, pensar em refeições é ter o cuidado da segurança alimentar de cada usuário que passa pelo Restaurante do Povo e, em especial, na comemoração da última sexta-feira do ano.

“Estamos aqui para servir com qualidade, assim proporcionar um cardápio temático e muito saboroso.”



O Restaurante do Povo serve diariamente mais de duas mil refeições, cada uma custando apenas um real, sem mencionar os cafés da manhã, disponíveis por cinquenta centavos. Além de oferecer um cardápio nutritivo e saboroso, o estabelecimento é o único no estado do Rio de Janeiro que conseguiu manter os preços de suas refeições acessíveis.



Essa conquista é resultado da colaboração entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Duque de Caxias, com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos à frente do projeto.



O Restaurante do Povo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e está localizado na Rua Frei Fidélis, no Centro, próximo ao Shopping Center, integrado ao Complexo de Direitos Humanos.