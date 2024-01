Nova Arena da Baixada, em Duque de Caxias - Divulgação

Nova Arena da Baixada, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/01/2024 17:40

Duque de Caxias - Durante quatro dias de apresentações musicais, a Nova Arena da Baixada recebeu um público de mais de 50 mil pessoas, como parte das comemorações do aniversário de fundação de Duque de Caxias. O Festival Caxias 80 anos marcou a abertura do Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis Pedrosa, que passa a ser o principal equipamento cultural e esportivo da região, localizado em Santa Cruz da Serra, próximo à Rodovia Washington Luiz. Nomes consagrados de diversos gêneros, como Simone Mendes, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Pastor Cláudio Duarte e Maria Marçal, levaram emoção aos fãs, que ainda assistiram a uma queima de fogos na noite de Ano Novo.

Público lota nova arena de eventos da Baixada em Duque de Caxias Divulgação



A primeira noite do Festival, na quinta-feira (28/12), teve como atrações os cantores Julinho Marassi, João Gabriel e Aninha Rodrigues, que arrebataram o público. Mas a expectativa maior nessa inauguração era a apresentação da premiada cantora Simone Mendes, que levou a multidão ao delírio, cantando seus grandes sucessos. Foi um teste para esse novo equipamento, que acolheu bem a todos os que compareceram aos shows gratuitos.



O segundo dia de comemorações (29) contou com a presença no palco de grandes nomes do samba. Ninguém ficou parado no Festival, com a música do Grupo Clareou e do Quintal do Pagodinho. Também saudaram os 80 anos da cidade os cantores Jorge Aragão e Diogo Nogueira, abrilhantando ainda mais a festa. A primeira noite do Festival, na quinta-feira (28/12), teve como atrações os cantores Julinho Marassi, João Gabriel e Aninha Rodrigues, que arrebataram o público. Mas a expectativa maior nessa inauguração era a apresentação da premiada cantora Simone Mendes, que levou a multidão ao delírio, cantando seus grandes sucessos. Foi um teste para esse novo equipamento, que acolheu bem a todos os que compareceram aos shows gratuitos.O segundo dia de comemorações (29) contou com a presença no palco de grandes nomes do samba. Ninguém ficou parado no Festival, com a música do Grupo Clareou e do Quintal do Pagodinho. Também saudaram os 80 anos da cidade os cantores Jorge Aragão e Diogo Nogueira, abrilhantando ainda mais a festa.

Público lota nova arena de eventos da Baixada em Duque de Caxias Divulgação



No sábado (30), a Arena abriu suas portas para a celebração da fé. Foi a vez dos artistas da música gospel. A emoção foi enorme com a apresentação do Pastor Cláudio Duarte, Maria Marçal, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça, Novo Som e Gabriela Reis. Foi mais um dia de comunhão do público, que participou da festa da cidade com segurança e conforto.



O último dia do Festival (31), coroou as comemorações do aniversário da cidade com as apresentações de Caju para Baixo, Tá na Mente e Swing & Simpatia. A festa foi ainda mais completa com a queima de fogos realizada à meia-noite, brindando a entrada de um novo ano. No sábado (30), a Arena abriu suas portas para a celebração da fé. Foi a vez dos artistas da música gospel. A emoção foi enorme com a apresentação do Pastor Cláudio Duarte, Maria Marçal, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça, Novo Som e Gabriela Reis. Foi mais um dia de comunhão do público, que participou da festa da cidade com segurança e conforto.O último dia do Festival (31), coroou as comemorações do aniversário da cidade com as apresentações de Caju para Baixo, Tá na Mente e Swing & Simpatia. A festa foi ainda mais completa com a queima de fogos realizada à meia-noite, brindando a entrada de um novo ano.

Público lota nova arena de eventos da Baixada em Duque de Caxias Divulgação



O evento foi organizado pela Prefeitura de Duque de Caxias em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Durante os quatro dias de festival, foram realizados 27 atendimentos médicos simples na arena, sem nenhuma necessidade de remoção aos hospitais da cidade. Foi também montada uma operação de limpeza por parte da Superintendência de Limpeza Urbana, que recolheu cerca de 5,8 toneladas de lixo do lugar. O evento foi organizado pelaem parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Durante os quatro dias de festival, foram realizados 27 atendimentos médicos simples na arena, sem nenhuma necessidade de remoção aos hospitais da cidade. Foi também montada uma operação de limpeza por parte da Superintendência de Limpeza Urbana, que recolheu cerca de 5,8 toneladas de lixo do lugar.