Canal Rui Barbosa, em Caxias, será canalizadoDivulgação

Publicado 03/01/2024 17:32

Duque de Caxias - Mais uma importante obra de infraestrutura será lançada em Duque de Caxias nesta quinta-feira (04). A Prefeitura e o Governo do Estado, em mais uma parceria, vão aumentar a capacidade de vazão das águas no Canal Rui Barbosa, no bairro Jardim Gramacho. O anúncio será feito às 10h, pelo prefeito Wilson Reis, pelo secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário e pelas autoridades do Estado que estarão no bairro junto com moradores e lideranças comunitárias locais.



A obra, orçada em mais de R$ 22 milhões, vai garantir a segurança da população em dias de chuva forte. Serão instaladas, na extensão de 960m do córrego, galerias fechadas de 6,00m x 3,00m, e em todo trecho será feita urbanização com a instalação de equipamentos de lazer e jardins para o bem-estar dos moradores da populosa região, já contemplada com outros serviços realizados pela Prefeitura.



Outras obras

A Prefeitura continua trabalhando, junto com o Estado, em outras importantes obras de infraestrutura nos quatro distritos do município, como a macrodrenagem do Canal Caboclo, que corta o centro da cidade e costuma provocar alagamentos nos períodos de maior volume de chuva. Também estão em andamento obras de canalização dos canais das Velhas, Calombé e Canaã.