Publicado 03/01/2024 17:50

Duque de Caxias - A pequena Eloísa é a primeira bebê nascida em 2024, na rede municipal de saúde de Duque de Caxias. A recém-nascida veio ao mundo às 00:28, da última segunda-feira, dia 1º de janeiro, na Maternidade de Santa Cruz da Serra, para a alegria da mamãe Marcelly da Silva Carvalho, moradora do bairro Nova Campinas, no terceiro distrito do município. Ela completou nesta terça-feira (02) 23 anos.

“Foi muito inesperado. De repente a bolsa rompeu e corremos para a maternidade. Foi uma emoção muito grande dar dado à luz logo no início do ano”, contou a mãe.

Eloísa foi a primeira bebê nascida em 2024 em Caxias Divulgação

Eloísa nasceu de parto normal, pesando 2.905 kg e medindo 52 cm. O nascimento foi comemorado por toda equipe de saúde e colaboradores do plantão de ano novo da Maternidade. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e direção da Maternidade de Santa Cruz da Serra, deseja muita saúde e felicidades para a bebê Eloísa e toda sua família.

Nesta terça-feira, o prefeito Wilson Reis visitou Marcelly na maternidade e presenteou a menina Eloísa. O parto foi realizado pela enfermeira obstetra Taís dos Santos Siqueira e a diretora clínica, Daniela Siccardi, ressaltou o profissionalismo de toda a equipe de plantão.

“Estamos preparados para atender a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo numa noite de Ano Novo”, afirmou a doutora.

Inaugurada em 13 de junho de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui ainda centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias (com seis leitos cada), uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os espaços contam com climatização e área para acompanhantes. A unidade maternal conta ainda com um posto de atendimento do Detran-RJ, para a emissão de carteiras de identidade dos recém-nascidos.



Nesses mais de três anos de funcionamento, a Maternidade contabiliza mais de 103 mil atendimentos e quase 20 mil partos realizados. Os números expressivos demonstram a importância da maternidade municipal, não só para as gestantes de Duque de Caxias, mas também para aquelas que vêm de outros municípios em busca de atendimento.



A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.