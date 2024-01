Escola municipal de Duque de Caxias - Divulgação

Escola municipal de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 04/01/2024 21:33

Duque de Caxias - O calendário de matrículas 2024 foi divulgado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), desde novembro do ano passado. Os pais e responsáveis devem observar as datas para a realização da matrícula dos estudantes da Rede de Ensino.



A efetivação da inscrição das crianças da Educação Infantil - creche (1 a 3 anos), Educação Infantil – Pré-Escolar ( 4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental l e ll, 1º ao 9º Ano de Escolaridade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação começaram nessa terça-feira (02/01) e prosseguem até o dia 10/01.



Durante este período, os pais e responsáveis deverão apresentar a documentação necessária, das 9h às 14h, nas escolas onde as crianças pretendem estudar. De acordo com a administração municipal, os documentos necessários são:

* Pais e/ou responsáveis – original e cópia de comprovante de residência, comprovante de Identidade (RG) e telefone de contato;

* Estudantes – original e cópia do CPF, Certidão de Nascimento, exame de tipo sanguíneo, cartão do SUS, cartão Bolsa Família, 2 fotos (3x4), histórico escolar ou declaração de escola de origem (para alunos do Ensino Fundamental) e laudo médico (para alunos da Educação Especial).