Ensaio de rua da Grande Rio - WAGNER RODRIGUES/Divulgação

Ensaio de rua da Grande RioWAGNER RODRIGUES/Divulgação

Publicado 04/01/2024 21:37

Duque de Caxias - Faltando pouco mais de um mês para seu desfile oficial, o Acadêmicos do Grande Rio retoma seus ensaios de rua com força total. Os tradicionais encontros com a comunidade de Duque de Caxias agora passam a acontecer aos sábados a partir desta semana, no dia 6 de janeiro.

Com exceção do dia 27 de janeiro, quando não haverá ensaio porque a escola fará seu ensaio técnico na Marquês de Sapucaí no dia 28, a agremiação toma a Avenida Brigadeiro Lima e Silva semanalmente até a data do seu desfile, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro. Desta forma, os treinos acontecerão nos dias 06,13 e 20 de janeiro e também no dia 3 de fevereiro de 2024.



A Grande Rio levará para a Avenida o enredo “Nosso destino é ser onça”, dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.



Serviço:



Ensaios de rua da Grande Rio



Dias: 06, 13 e 20/01 e 03/02



Local: Avenida Brigadeiro Lima e Silva (concentração na altura da Praça Humaitá)



Horário: 21 horas



Evento gratuito