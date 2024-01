Caxias recebe esta semana o Águas do Rio Com Você - Divulgação

Publicado 09/01/2024 07:27

Duque de Caxias - O programa Águas do Rio Com Você percorreu, no último ano, diversos municípios fluminenses, oferecendo atendimento mais próximo aos clientes. A ação segue em 2024. Até sábado (13/1), mais de 500 funcionários, identificados com colete e crachá, passarão por Duque de Caxias.

Durante o atendimento são solicitados documentos como carteira de identidade e CPF, além de telefone e e-mail. É importante ressaltar que os clientes não devem se preocupar quanto à privacidade de suas informações, uma vez que os dados são armazenados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Os profissionais da Águas do Rio informarão aos clientes as opções de parcelamento, sendo possível que o pagamento da entrada seja efetuado no próprio local, por meio de uma maquininha personalizada. Caso o consumidor tenha demandas incapazes de serem resolvidas durante a visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.

Serviço:

Data da ação:

De 8 a 13 de janeiro

Duque de Caxias: Santa Cruz da Serra, Vila São José, Figueira, Parque Duque, Bar dos Cavaleiros e Centenário.