Caxias Shopping terá feira de produtores rurais neste fim de semana - Divulgação

Publicado 09/01/2024 20:02

Duque de Caxias - Quem é adepto de uma alimentação saudável, com consumo de produtos frescos que são cultivados sem uso de pesticidas, não pode perder a primeira edição do ano da Feira Caxias Shopping que será realizada nos dias 13 e 14 de janeiro. O evento conta com a participação de pequenos produtores rurais e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos agroecológicos e sem agrotóxicos em Duque de Caxias.

O evento, que acontece das 12h às 18h, é uma parceria do shopping com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e, há 12 anos, faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade do município.

Nas barraquinhas, os clientes vão encontrar frutas, verduras, legumes, plantas não convencionais (PANCs), chás, temperos, ovos, além de deliciosos produtos artesanais, como bolos, pães, sucos, licores, compotas, chocolates orgânicos, geleias, antepastos e muito mais.

A visitação é gratuita e o evento vai acontecer na praça localizada em frente à CVC.

SERVIÇO - Feira Caxias Shopping

Datas: 13 e 14/01 (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 18h

Local: Praça localizada em frente à CVC

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias