Vila Operária, em Caxias, ganha novo polo da Fundec - Divulgação

Publicado 11/01/2024 21:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, divulgou, no último dia (10), o edital 2024.1 com as informações e requisitos para as inscrições dos cursos gratuitos que terão início no dia 15 de Janeiro. A Fundação está oferecendo mais de 14 mil vagas em aproximadamente 120 cursos gratuitos. Para tirar suas dúvidas e conferir os cursos disponíveis, basta acessar o edital através do site (www.fundec.rj.gov.br/edital.php).

O objetivo é transformar os jovens e adultos da cidade em profissionais qualificados para o mercado de trabalho, além de oferecer para crianças o acesso a cursos que auxiliam no crescimento pessoal. A fundação disponibilizou mais de 35 mil vagas no ano de 2023 impulsionando e ajudando os alunos.

As inscrições poderão ser feitas através do site ou presencialmente em um dos centros de ensino da Fundec, do dia 15/01/2024 (a partir das 12h) à 28/01/2024.