Janeiro Branco em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/01/2024 12:30

Duque de Caxias - “Equilibrando sua Saúde Mental” é o tema escolhido pelo Departamento de Atenção à Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, para a promoção de ações da Campanha Janeiro Branco no município.



O Janeiro Branco teve início no ano de 2014, com a finalidade de despertar as pessoas a refletirem sobre a sua saúde mental. A escolha de janeiro remete ao fato de que o primeiro mês do ano inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.



A importância dos cuidados com a saúde mental é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e vem ganhando cada vez mais lugar nos espaços de discussão sobre políticas públicas de saúde. Como reconhecimento de que o bem-estar emocional interfere em todas as áreas da vida, foi aprovada, no dia 25 de abril de 2023, a Lei nº 14.556, que institui oficialmente a campanha “Janeiro Branco” em todo o território nacional.



Com o objetivo de colocar o tema em evidência, alertando a população para a importância do cuidado com a saúde mental, o Departamento de Atenção à Saúde Mental programou para todo o mês de janeiro, palestras, rodas de conversas e dinâmicas, voltadas para os profissionais e pacientes das unidades da rede municipal.



Atenção à Saúde Mental em Duque de Caxias

A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto. Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município.

Os programas são oferecidos nas UPH-Unidades Pré Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).



Confira a programação da Campanha JANEIRO BRANCO em Duque de Caxias:

* 17/01, às 10h - CAPS Leslie Sanford Chavin

Endereço: Rua Mal. Deodoro, 147 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

* 17/01, 9h – UPH Imbariê

Endereço: Rua Catarina, s/nº - Imbariê;



* 19/01, às 14h – Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme – Parada Angélica (HIPA)

Endereço: Rua Evaristo de Morais - Parada Angélica;



* 22/01, 10h – CAPS-AD Renato Russo

Endereço: Rua Nilo Vieira, n. 353 – Centro;



* 24/01, 9h – UPH Pilar

Endereço: Rua Castro Alves, s/nº - Pilar;

* 24/01, 10h – CAPS Imbariê

Endereço: Rua Uruana – Lt 02 / Qd 17 – Imbariê;

* 24/01, 14h – UPH Campos Elíseos

Endereço: Av. Actura, 333 – Campos Elíseos;



* 25/01, 10h – UPH Saracuruna

Endereço: Av. Presidente Roosevelt, s/nº - Saracuruna;

* 25/01, 10h – UPH Xerém

Endereço: Rua Nóbrega Ribeiro, s/nº - Xerém;



* 29/01, 9h às 12h – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC)

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 3200 – Beira Mar;



* 31/01, 13h – CAPS IJ

Endereço: Rua Marechal Floriano, 966 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

* 31/01, 9h30 – UPH Parque Equitativa

Endereço: Av. Automóvel Clube, s/nº - Parque Equitativa.