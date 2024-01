Caxias Shopping traz novidades para diversão em família no mês de janeiro - Divulgação

Publicado 11/01/2024 21:54

Duque de Caxias - Com grande variedade de programação – algumas gratuitas – o Caxias Shopping é uma opção de lazer para a família se divertir junta durante as férias escolares. O empreendimento, administrado pela ALLOS, oferece diversas atividades lúdicas que vão garantir lazer e alegria: de espaços interativos e jogos eletrônicos à programação variada de cinema.

No Galáxia Kids, nova atração do shopping, as crianças irão se aventurar pelo Universo. A novidade está localizada na Praça de Eventos e oferece pula-pula, piscina de bolinhas, escorregadores, além de uma decoração com tema intergaláctico – um inflável de um macaco na Lua e referências alienígenas são alguns dos destaques. Os ingressos custam R$ 35 (15 minutos), R$ 40 (30 minutos) e R$ 65 (1h). A cada cinco minutos adicionais, acréscimo de R$ 5. Vale lembrar que os menores de quatro anos precisam estar acompanhados de um responsável. Ingressos disponíveis no local.

O Magic Games, operação que fica na Praça de Alimentação, é um parque indoor repleto de diversão, com diversos tipos de máquinas eletrônicas. Os jogos Hipo-Dance e Indy 500 estão entre os mais disputados. O melhor: é para todas as idades. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. A ficha unitária custa R$ 5.

Dentro do mesmo local, é possível se aventurar no Kid Play, circuito de atividades com escorregadores coloridos e piscina de bolinha voltado para a criançada. Custa R$ 20 por 30 minutos.

No Cine Araújo, localizado no terceiro piso, a programação do mês merece destaque. Entre as atrações, sucessos como Aquaman 2 – O Reino Perdido e Wish, O Poder dos Desejos, lançamento da Disney. O primeiro tem faixa etária a partir de 12 anos e o segundo é livre. Confira as estreias e a programação completa no site https://caxiasshopping.com.br/lazer/cinema/)

Outra atração é o tradicional Kid Piratas, espaço interativo de 200 metros quadrados, que tem o fundo do mar como temática. São casinhas com cozinha, pet shop, salão de beleza e oficina de artes, além de um navio-escorrega e um tobogã em formato de ondas do mar. O ambiente totalmente dedicado ao público infantil tem, ainda, um brinquedo labamba e espaços para fotos divertidas, em que as crianças simulam serem mordidas por um tubarão ou podem se transformar em uma linda sereia. O Kid Piratas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 25 por 15 minutos; R$ 35 por 30 minutos; e R$ 60 por 1h de diversão.

As atividades não param por aí! Muito procurado, o Fast Kids oferece carrinhos para a criançada dirigir pelos corredores do shopping. E, no segundo piso, a Feira de Livros Boralê tem uma enorme variedade de títulos infantis e adultos que podem ser encontrados por R$ 15.

