Defesa Civil segue trabalhando nas ruas para minimizar os transtornos causados Gabriel Torine

Publicado 15/01/2024 06:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou o decreto nº 8.648, de 14 de janeiro de 2024. O documento dispõe sobre a declaração de estado de emergência em virtude das intensas chuvas e riscos associados. Além disso, ficam mobilizados todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil Municipal, em ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, foram instalados pontos de apoios nas áreas mais afetadas na cidade para o atendimento à população. São eles:

Centro

Restaurante do Povo -

Rua frei Fidelis s/n (Vila Ideal e adjacências)



Saracuruna

Escola Municipal Olinda Bonturi Bolsonaro

Avenida General Nelson Mauro



Pantanal

Igreja Cristã Evangélica Renovada

Rua Marechal Dantas Barreto lote 1 quadra 47 - (ponto de referência ponto do CIEP Graciliano



Figueira

Escola Municipal Walter Russo

Estrada Velha do Pilar, 50



Pilar

Escola Estadual Assis Chateaubriand

Av. Presidente Leonel Brizola, s/n Pilar



Parque Fluminense

CIEP 118 - Vereador Wilson Macedo

Avenida General Carlos Marciano Medeiros



Vila Maria Helena

Escola Municipal Intercultural México - Nilcelina dos Santos Ferreira

Estrada do Serrado, s/n - Chácara Arcampo



Sede aberta para receber doações:

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618

Uma pessoa morreu

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram o registro de um óbito, no bairro Parque Império, em Campos Elíseos. A vítima um homem, de 53 anos, vítima de descarga elétrica. A administração municipal informou ainda que algumas regiões foram mais afetadas devido às chuvas mais intensas. O índice pluviométrico ultrapassou os 100 mm em 24hrs e, devido à previsão de mais chuvas nas próximas horas, o município entrou em estágio de alerta.

Nas últimas horas foram registrados pontos de alagamentos na Vila Maria Helena, Xerém (Beira Rio), Pilar, Amapá, Campos Elíseos, Figueira, Santa Cruz da Serra e Vila Urussai, Lagunas e Dourados, que são regiões localizadas próximas a rios e canais, cujo o escoamento das águas está sendo prejudicado pela maré alta.



A Defesa Civil também acionou 14 das 18 sirenes nos quatro distritos que alertam a população para os riscos de desabamentos e alagamentos.



A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, reforça aos moradores das regiões consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.