Após chuvas, Prefeitura de Caxias faz operação de limpeza de ruas e canais

Após chuvas, Prefeitura de Caxias faz operação de limpeza de ruas e canaisDivulgação

Publicado 15/01/2024 20:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), com o apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do maquinário do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), intensificou os trabalhos de limpeza e desobstrução nas ruas e principais canais depois das fortes chuvas que atingiram o município no fim de semana.



As equipes estão trabalhando com a varrição e remoção de lixo, entulhos e lama das ruas e canais, além de fornecer assistência às pessoas afetadas pela chuva. O trabalho está sendo feito nos quatro distritos da cidade.

A prefeitura pede o auxílio da população para que não jogue lixo na rua, colocando-o nos locais designados para a coleta. Isso torna o serviço da SLU mais ágil. O órgão mantém a disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017 para denúncias, solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho.