Caxias Shopping arrecada material escolar para alunos da rede públicaDivulgação

Publicado 17/01/2024 09:22

Duque de Caxias - Até o dia 09 de fevereiro, o Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, será ponto de coleta para doações de material escolar novo ou em bom estado de conservação, como apontador, borracha, caderno, caneta, estojo, lápis comum, caixa de lápis de cor, livros infantis, régua e tesoura. A iniciativa solidária, que já foi implementada com grande sucesso nos anos anteriores, é uma oportunidade de ajudar alunos de baixa renda a entrarem no ano letivo com disposição e acolhimento. Todos podem participar.

A arrecadação vai acontecer em um ponto de coleta localizado em frente à loja Kalunga, no segundo piso. Os materiais arrecadados serão doados para a Escola Municipal Barão do Amapá, situada na Rua Dalila, em Duque de Caxias.

Como nas edições anteriores, a ação acontece em parceria com o Instituto da Criança, responsável pelo mapeamento, validação, coleta e entrega desses materiais.

“Sabemos que nossos clientes são muito atuantes nas ações solidárias e estamos contando com eles, mais uma vez. Esperamos bater a meta do ano passado em itens arrecadados e poder contribuir na formação dessas crianças”, afirma Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

SERVIÇO - Campanha de Arrecadação de Material Escolar

Período: até 09/02

Posto de coleta: em frente a loja Kalunga – segundo piso

Horário: de funcionamento do shopping.