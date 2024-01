Maternidade em Caxias oferece programa de planejamento reprodutivo - Divulgação

Publicado 22/01/2024 17:10

Duque de Caxias - A Maternidade de Santa Cruz realizou o primeiro encontro do programa de Planejamento Reprodutivo. Foram 20 mulheres que fazem pré-natal em unidades de Atenção Básica da rede municipal de Saúde de Duque de Caxias.



Esse foi o primeiro encontro do Planejamento Reprodutivo na unidade materna municipal, marcando o lançamento do programa que é voltado para gestantes e não gestantes do município. A implantação do planejamento reprodutivo na Maternidade de Santa Cruz da Serra vem atender a necessidade das gestantes, visto que a unidade é referência no município.



A diretora, Dra. Ana Teresa Derraik, era uma das mais animadas com a implantação do novo serviço na Maternidade.

Através do programa, serão realizadas duas reuniões mensais, com grupos de até 20 mulheres, com o objetivo de acolher a gestante e a não gestante, compartilhando as informações necessárias e desmistificando o Planejamento Reprodutivo, métodos e ações para regulação da fecundidade.



A Assistente Social e coordenadora do serviço, Roseane Soares Galvão, falou sobre o funcionamento do programa. “Esse programa é uma meta muito ambiciosa que estamos conseguindo cumprir. No encontro de hoje estamos conversando com as gestantes que fazem pré-natal nasesclarecendo as dúvidas sobre o Planejamento Reprodutivo e também sobre o momento do parto, o fluxo da Maternidade, aleitamento materno e outros temas pertinentes”Através do programa, serão realizadas duas reuniões mensais, com grupos de até 20 mulheres, com o objetivo de acolher a gestante e a não gestante, compartilhando as informações necessárias e desmistificando o Planejamento Reprodutivo, métodos e ações para regulação da fecundidade.A inscrição para participar dos encontros é gratuita e pode ser feita preenchendo o formulário disponível, através do link . Quem não tiver acesso à internet poderá fazer a inscrição no Serviço Social da Maternidade, diariamente, no horário de 7h às 19h.A Assistente Social e coordenadora do serviço, Roseane Soares Galvão, falou sobre o funcionamento do programa.

“Os encontros acontecem duas vezes por mês. As gestantes que estão programadas para ter seus bebês na Maternidade de Santa Cruz da Serra, serão acompanhadas por nossa equipe. As não gestantes, que nos procurarem para fazer o Planejamento Reprodutivo, deverão ser encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo, que é a unidade de referência no município”.



Direito garantido pelo SUS - Lei 9.263/1996

O Planejamento Reprodutivo (chamado também de planejamento familiar), garantido ao usuário do SUS através Lei 9.263/1996, cuida dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de homens e mulheres adultos, jovens e adolescentes com vida sexual com ou sem parceiros fixos, ofertando métodos contraceptivos eficientes e seguros. Além de contribuir para uma prática sexual mais saudável, o Planejamento possibilita o espaçamento de gravidez e a recuperação do organismo da mulher após o parto e a decisão de homens e mulheres de quando e quantos filhos desejam ter. Todos têm direito ao serviço, independente de orientação sexual e identidade de gênero.