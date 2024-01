Obras para combater enchentes avançam em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/01/2024 19:34

Duque de Caxias - Importantes obras de infraestrutura para combater enchentes estão sendo realizadas em Duque de Caxias, com recursos do Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas – Seiop. A canalização do Rio Roncador, no bairro Nova Campinas, e dos canais Canaã, Calombé, Vasquinho, Rui Barbosa e Caboclo (segunda fase), facilitarão o escoamento das águas, evitando alagamento e inundações das regiões cortadas pelos cursos de água que deságuam na Baía de Guanabara.

No centro do município, já foi concluída a primeira fase da canalização do Canal Caboclo. Nos primeiros 960 metros foram colocadas galerias de concreto armado abertas e fechadas entre as avenidas Dr. Manoel Teles e Paulo Moreno, até a foz do Rio Meriti, cortando as comunidades Parque Vila Nova e Vila Ideal. Nessa etapa, os recursos aplicados foram do Governo Federal, través do PAC 1 – Programa de Aceleração do Crescimento.



Na segunda fase, já iniciada, realizada com recursos estaduais, serão canalizados outros 1.300 metros até o bairro Trezentos, divisa com o município de São João de Meriti, que vão facilitar o escoamento das águas nos períodos de chuvas fortes.

“Estamos investindo em obras para prevenir tragédias e evitar que as pessoas percam suas casas e suas vidas com o transbordamento de rios. Nossa gestão está olhando para quem precisa e faz o possível para levar qualidade de vida e bem-estar à população que reside nessas áreas”, declarou o governador Cláudio Castro, durante visita as obras de canalização do Rio Roncador, que recebe águas dos canais das Velhas e Barro Branco.