Cursos oferecidos pela Fundação Cecierj são gratuitos e com carga horária de 120 horas - Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:01

Duque de Caxias - Prosseguem as inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj extensivo 2024, até o dia 14/03. O curso é ministrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de atender candidatos que desejam se preparar para o Enem, vestibular Cederj e outros vestibulares.

Ao todo, são mais de oito mil vagas, sendo três mil na modalidade on-line e 5.375 no modo presencial, distribuídas em 45 pontos em todo o Estado. Na cidade de Duque de Caxias as aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 17h, e serão oferecidas 120 vagas, no polo localizado na Avenida Presidente Kennedy, Km 12, no Pilar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/. Podem se inscrever os estudantes que, em 2024, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares e os que já tenham concluído. As aulas começam no dia 6 de abril e terminam em 7 de dezembro de 2024.