Fundec com vagas abertos em cursos gratuitos online - Divulgação

Fundec com vagas abertos em cursos gratuitos onlineDivulgação

Publicado 04/03/2024 17:07

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (04/03), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, lança o e-Duque, uma plataforma robusta e abrangente projetada para transformar a maneira como a educação é administrada e entregue no município. O sistema unifica todas as principais atividades educacionais, desde o gerenciamento de alunos e professores até o acompanhamento do progresso acadêmico. O mecanismo é uma solução que simplifica a gestão escolar, promove a colaboração entre as partes envolvidas e melhora a experiência de ensino e aprendizagem.



Entre os principais benefícios para o uso do e-Duque estão a eficiência administrativa, o aprimoramento do ensino, a análise avançada, a segurança e integridade de dados. O sistema automatiza tarefas administrativas, como matrículas, registro de notas e controle de presença, permitindo que as escolas economizem tempo e recursos valiosos. Com a plataforma, os professores passam a ter acesso a uma variedade de ferramentas para monitorar o progresso dos alunos e adaptar as estratégias de ensino de acordo com as necessidades individuais.



Além disso, o sistema oferece análises avançadas que ajudam as escolas a tomar decisões, identificar áreas de melhoria e melhorar o desempenho acadêmico. O e-Duque prioriza a segurança dos dados dos alunos e a integridade das informações, garantindo que todos os dados se mantenham protegidos.



O sistema já começou a ser implementado nas escolas e o lançamento acontece nesta segunda (04), às 15h, em um evento voltado para os diretores das unidades escolares. A rede municipal de ensino de Duque de Caxias conta com 189 escolas e atende a aproximadamente 75 mil alunos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com turmas de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.