Resende confirma primeira morte por dengue em 2024Divulgação / SES

Publicado 01/03/2024 19:32

Duque de Caxias - Neste sábado (02/03), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), realiza mutirão, com ações por todo o município, em alusão ao “Dia D – Brasil unido contra a dengue”.

O Dia D Contra a Dengue é uma mobilização nacional e conta com a união do Governo Federal, estados, municípios e de toda a sociedade para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema ‘10 minutos contra a dengue’.

O município terá 12 pontos de combate à dengue espalhados pelos quatro distritos. Das 8h às 12h de sábado serão disponibilizados à população serviços como: visitação em pontos estratégicos (cemitérios, borracharias, ferros-velhos, dentre outros); aplicação especial de inseticida, com os carros e motos fumacê; visita domiciliar em todo o município; distribuição de telas de caixa d"água para a população; entrega de folders informativos para conscientização e colagem de cartazes; e presença da equipe do NES-Núcleo de Educação em Saúde, fazendo demonstração das fases do mosquito Aedes aegypti.

O mutirão, nos quatro distritos do município, vai contar com a participação de Agentes de Campo, Núcleo de Educação em Saúde (NES), Epidemiologia, LIRAa, Multitarefa, Laboratório de Entomologia, Ponto Estratégico, UBV (carro e moto fumacê), Comunicação, Vigiagua e Coordenação.

Confira a lista com os 12 pontos de apoio do “Dia D Contra a Dengue”, neste sábado (02/03), das 8h às 12h:

* Praça do Pacificador (Centro);

* Parque Beira Mar (Campo do Esqueleto);

* Praça do Equitativa (próximo à UPH Equitativa);

* Praça da Mantiquira (Xerém);

* Praça do Olavo Bilac (Jardim Olavo Bilac);

* Praça de Imbariê (Imbariê);

* Praça da Igreja do Pilar (Pilar);

* Saracuruna (Praça da Estação);

* Praça da Bandeira (Vila São Luís);

* Praça de Parada Angélica (Parada Angélica);

* Praça do Sarapuí (Sarapuí);

* Minha Casa Minha Vida (São Bento).

Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.