Guilherme Kunze, ator mirim caxiense - Divulgação

Publicado 29/02/2024 20:13 | Atualizado 29/02/2024 20:15

Duque de Caxias - Um dos mais famosos espetáculos está em cartaz no Rio de Janeiro com a presença de um ilustre ator caxiense. Guilherme Ribeiro Kunze, de apenas 12 anos, vem dando um show de atuação no musical "Luther King", da Cia Nissi, que ficará em cartaz até o dia 17 de março, no Teatro Claro Mais, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A peça retrata a vida e a luta incansável de um dos maiores líderes dos direitos civis da história: o pastor Martin Luther King Jr.

Guilherme interpreta Martin Luther King Junior III, um dos filhos de Martin Luther King. Profissionalmente, é o primeiro trabalho do pequeno. Mas, em 2021, ele deu vida ao mágico no musical “O Mágico de Oz” e, em 2023, interpretou o personagem Marcos no musical chamado “13 - O musical”, ambos realizados pela Escola de Atores Wolf Maia.

"Canto na igreja desde os meus 7 anos e está sendo minha estreia nos palcos. Já fiz “A Bela e a Fera”, “Rei Leão”, “A Revolta dos Brinquedos”, “As Aventuras de Super Why” e “Fábulas Recontadas e Palpitadas”, mas essa é a primeira vez para o grande público", contou o ator mirim.

Os ingressos custam a partir de R$ 25 e a classificação etária é de 12 anos.