Publicado 27/02/2024 19:52

Duque de Caxias - As equipes de Vacinação Antirrábica para cães e gatos estarão, nesta quarta-feira (28/02), nos seguintes bairros do primeiro e quarto distritos de Duque de Caxias: Laguna e Dourados, Parque Lafaiete, Bar dos Cavaleiros, Covanca e Cantão (Xerém). A campanha de vacinação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ).



A vacinação de cães e gatos acontecerá, das 08h às 12h, nos seguintes endereços:

- Laguna e Dourados: Praça Central do bairro;

- Parque Lafaiete: Campo do Barcelona e Praça dos Aposentados;

- Bar dos Cavaleiros: Praça do Bar dos Cavaleiros (Av. Nilo Peçanha);

- Covanca: Calçadão da Covanca (Altura do nº. 410);

- Cantão (Xerém): Rua Osasco (Altura do nº. 02).



Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.