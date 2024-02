Caxias inaugura mais uma UBS em Jardim Primavera - Divulgação

Publicado 26/02/2024 16:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, no bairro Jardim Primavera, a UBS – Unidade Básica de Saúde Abdul Nasser Haikal, construída na Avenida Marquês de Baependi, no segundo distrito. A nova UBS vai desafogar o atendimento nas unidades de saúde da região, como a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Campos Elíseos e o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, melhorando, assim, o acesso à atenção médica primária na área.



O prefeito falou da alegria que é poder entregar mais uma unidade de saúde para os moradores do município.

“Estamos inaugurando mais uma unidade de saúde, agora em Jardim Primavera, levando qualidade e equipamento de primeira para os moradores. É muito bom celebrar com o povo de Duque de Caxias mais essa conquista,” relatou Wilson Reis.



A moradora Elaine Silva falou da importância dos investimentos na saúde, que têm sido feitos por todo município.

“Chegou a vez do meu bairro e estamos muito contentes de poder ver essa UBS nova e toda equipada para nos atender. Que assim como Jardim Primavera, outros bairros recebam essa dádiva,” falou a moradora.



A construção da UBS faz parte do programa de melhorias na área da saúde, realizado em parceria com os governos estadual e federal.

A solenidade contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária Municipal de Saúde, dra Célia Serrano da Silva; do deputado estadual Rosenverg Reis; do deputado federal Gutemberg Reis, do secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januario; vereadores e demais autoridades locais.