Rosenverg Reis (MDB) - Divulgação

Publicado 23/02/2024 18:27

Duque de Caxias - A Alerj aprovou, nesta quinta-feira (22/02), em segunda discussão, o projeto de lei 817/2023, do deputado Rosenverg Reis (MDB), que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Pedal no Paraíso no município de Duque de Caxias, a ser comemorado no dia 1º de maio. Agora, o texto segue para o Governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para sancioná-lo ou vetá-lo

A proposta reconhece o trabalho realizado na Fazenda Paraíso, um dos maiores centros de recuperação de dependentes químicos do país, localizado na zona rural do bairro de Xerém. Desde 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias realiza o maior evento ciclístico do Estado, o Pedal no Paraíso, que acontece sempre no dia 1º de maio, reunindo ciclistas que percorrem 12km até a entrada da Fazenda. Em 2023, o evento reuniu 6 mil ciclistas. As inscrições para a edição 2024 já estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas no site www.pedalnoparaiso.duquedecaxias.rj.gov.br.

"Incluir o Dia do Pedal no Paraíso no calendário oficial do Estado é uma forma de reconhecer a importância do evento e do projeto Fazenda Paraíso, além de divulgar o papel positivo que o esporte desempenha para a saúde e a integração social. O evento reúne jovens, adultos e idosos, amadores e profissionais, com ciclistas vindos de várias regiões do Estado", ressaltou o deputado.

Inaugurada em 2021, a Fazenda Paraíso é um espaço humano de reabilitação de dependentes químicos cujo tratamento inclui a qualificação dos acolhidos como meio de ressocialização. O espaço conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração e produção de blocos de concreto, além de cursos profissionalizantes.