Comédia "Vida Privada" chega ao Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/02/2024 19:57

Duque de Caxias - Um mergulho irreverente e reflexivo nas incoerências e hipocrisias da nossa sociedade através da obra de Luis Fernando Verissimo. Esse é o ponto de partida de "Vida Privada", comédia que terá apenas duas apresentações no Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, após o grande sucesso da primeira temporada, nos dias 01 e 02 de março, sexta e sábado, às 20h.



Na peça, um ator e uma atriz vivem situações hilárias do cotidiano da tão diversificada e imprecisa classe média brasileira. Tudo isso apresentando o humor crítico, sarcástico e irônico de Verissimo, tão aclamado pelo público.



"Montar Veríssimo hoje é levar um texto bem escrito, inteligente, crítico para uma sociedade que ainda tem muito a avançar", comenta o diretor.



As crônicas foram adaptadas para os palcos por João Neto, ator e idealizador do projeto, além de um apaixonado pelas crônicas e pelo universo de Verissimo. O ator procurou o diretor Bernardo Dugin, convidou a atriz Patrícia Thomaz, e os três juntos, através de um processo de criação leve e divertido, construíram um espetáculo que promete arrancar boas gargalhadas do público.



Sucesso de público e indicação a prêmio



A comédia "Vida Privada" estreou em outubro do ano passado, com temporada de grande sucesso, durante 2 meses, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema. O reconhecimento e elogio da crítica resultou na indicação da atriz Patrícia Thomaz ao Prêmio PRIO de Humor, que concorre na categoria de melhor performance.



Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.



Ficha técnica:



Texto: Luis Fernando Verissimo



Idealização e adaptação: João Neto



Direção: Bernardo Dugin



Elenco: João Neto e Patrícia Thomaz



Assistente de Direção: Paola de Paula



Trilha sonora: Alexis Froes



Desenho de luz: Luis Paulo Neném



Preparação Vocal: Jane Celeste



Produção, cenário e figurino: João Neto e Patrícia Thomaz



Serviço:



Espetáculo: “Vida Privada”



Local: Teatro Municipal Raul Cortez



Endereço: Praça do Pacificador S/n, Duque de Caxias - RJ



Dias: 01/03 e 02/03



sexta e sábado, às 20h.



Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)



Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/vida-privada-a-comedia/2331519?qrcode=true



Duração: 60 minutos



Gênero: Comédia



Classificação etária: 14 anos



Rede social: https://www.instagram.com/vidaprivadaacomedia/