Fundec é referência em oferta de cursos gratuitos profissionalizantes - Divulgação

Fundec é referência em oferta de cursos gratuitos profissionalizantesDivulgação

Publicado 21/02/2024 16:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, oferece oportunidades de qualificação e formação com qualidade, conforme as demandas do mercado de trabalho e em consonância com a pesquisa, ciência e tecnologia, qualificando e certificando os duquecaxienses e adjacentes.

Atualmente, a Fundação possui 25 Centros de Ensino (05 Polos, 15 Unidades, 4 Postos Avançados, 1 projeto piscina aberta), distribuídos nos quatros distritos de Duque de Caxias, através dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional, Instrumental, Preparatório e Técnico. Com isso, promove maior acesso e oferta de vagas para uma formação educacional de qualidade aos munícipes de Duque de Caxias e cidades vizinhas. A Fundec oferece hoje mais de 100 cursos em diferentes áreas, com mais de 14 mil vagas disponibilizadas por semestre.

A instituição tem se destacado pelos cursos oferecidos, sendo o curso técnico em enfermagem um dos mais procurados nos centros de ensino. Lançado em 2022 e totalmente gratuito, o curso já formou mais de 400 alunos capacitados para o mercado de trabalho.

Para conhecer mais sobre os cursos da FUNDEC, acesse o site: www.fundec.rj.gov.br.