Hospital veterinário de Caxias realiza mais de 78 mil atendimentos

Publicado 20/02/2024 16:25

Duque de Caxias - Ao completar 18 meses de funcionamento, o Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias, instalado no bairro Jardim Primavera, segundo distrito, segue como referência no atendimento especializado e gratuito para os municípios da Baixada Fluminense. Os números reforçam a importância do hospital municipal, registrando, de julho de 2022 até janeiro de 2024, mais de 78 mil atendimentos.



A unidade, administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, é o único Hospital Veterinário da Baixada Fluminense que atende gratuitamente cães e gatos, com acesso a consultas, exames e cirurgias. Além do recorde de atendimentos, o Hospital contabiliza também mais de 82 mil exames e mais de 3 mil e 900 cirurgias realizadas.

A unidade veterinária funciona 24 horas por dia, para casos de emergência, o que atrai pessoas de outros municípios da Baixada e até do Rio de Janeiro. Ao dar entrada na emergência da unidade, os animais passam por uma triagem e, dependendo dos sintomas, são indicados os exames necessários. O hospital está equipado para realizar raio-x, ultrassom, ecocardiograma e hemograma, entre outros.



O serviço ambulatorial, que inclui consultas médicas e a realização de exames, acontece de segunda a domingo, das 7h às 17h, mediante a distribuição de 100 senhas diárias, específicas para esses atendimentos. Para prestar o melhor serviço aos animais, o hospital conta com um Centro Cirúrgico com três salas e toda a infraestrutura necessária. O atendimento de emergência funciona 24h, todos os dias da semana.



