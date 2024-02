Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/02/2024 20:42

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que o contribuinte que perdeu o prazo de 19 de fevereiro para pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2024 em cota única com descontos tem agora a oportunidade de quitar o imposto em até dez parcelas, com valores iguais e em meses consecutivos, com a primeira parcela de vencimento a ser paga em 20 de fevereiro, mas sem direito a descontos. As parcelas devem ter valor mínimo de R$ 90,00.

Em Duque de Caxias, os moradores e contribuintes do município têm visto os recursos provenientes do IPTU se transformarem em grandes obras em áreas como Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte e Lazer, entre outros. As iniciativas tomadas pela Prefeitura garantem melhorias na qualidade de vida da população.