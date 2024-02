Por causa da chuva, Caxias entra em estágio de monitoramento - Reprodução

Publicado 15/02/2024 17:52

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, nesta quinta-feira (15), ainda existe a previsão de chuva isolada, de moderada a forte, nas próximas horas. O município encontra-se em estágio de monitoramento. Na noite dessa quarta-feira (14), a Defesa Civil atendeu apenas uma ocorrência, que foi a queda de um muro, sem vítimas, no bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito. Também foram registrados alagamentos em algumas regiões do primeiro e segundo distritos.

A Defesa Civil pede aos moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

O órgão pede também que os moradores dessas áreas fiquem em alerta ao acionamento das sirenes. Para receber os comunicados da Defesa Civil, o morador deve enviar mensagem de SMS para o número 40199 informando o CEP de sua residência.