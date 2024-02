Caxias Shopping traz programação infantil de Carnaval - Divulgação

Publicado 06/02/2024 22:53

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento localizado na Baixada Fluminense, vai abrir as portas para o tradicional Bailinho Infantil. No próximo sábado e domingo, dias 10 e 11, o shopping vai oferecer uma programação gratuita para a criançada. O evento, que acontece na Praça de Eventos, está aberto para os pequenos e seus familiares que quiserem vestir uma fantasia e cair na folia.



Durante os dias de evento, a programação é intensa: começa sempre às 14h com o esquenta e, em seguida, uma banda no estilo fanfarra vai relembrar os clássicos do Carnaval. Para alegrar ainda mais os pequenos foliões, uma equipe de animadores vai comandar brincadeiras e promover um incrível desfile de fantasias.



A diversão não para: um dos momentos mais esperados é quando o Bloquinho sai em cortejo pelos corredores do shopping ao som de muita marchinha, com serpentina e confete. O Bailinho vai até às 19h e promete animar toda a família.



“Sempre em busca de oferecer as melhores opções de lazer e entretenimento para as famílias caxienses, não poderíamos deixar de celebrar a data mais animada do ano que é o Carnaval. O Bailinho Infantil do Caxias Shopping já virou tradição no município, promovendo momentos de encantamento e diversão para todos com toda qualidade que nossos clientes já conhecem e segurança.”, afirma Michelle Coutinho, Gerente de Marketing do empreendimento.

Horário de funcionamento no Carnaval

Caxias Shopping

Dia 10/02 ( sábado)

Lojas e Quiosques 10h às 22h

Alimentação e Lazer 10h às 23h



Dia 11/02 (domingo)

Lojas e Quiosques 13h às 21h

Alimentação e Lazer 12h às 22h



Dia 12/02 ( segunda-feira)

Lojas e Quiosques 10h às 22h

Alimentação e Lazer 10h às 23h



Dia 13/03 ( terça-feira)

Lojas e Quiosques FECHADOS

Alimentação e Lazer 12h às 22h



Dia 14/02 ( quarta-feira)

Lojas e Quiosques 12 às 22h

Alimentação e Lazer 12h às 22h