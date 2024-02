Defesa Civil de Caxias faz simulado em barragem de Xerém - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:15

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias e a Reduc - Refinaria Duque de Caxias realizaram, em Xerém, no quarto distrito, um simulado com risco de rompimento da Barragem de Saracuruna. Participaram do treinamento, voluntários do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec) e agentes de órgão estaduais e municipais.

Durante o exercício, cerca de 100 famílias do entorno da represa foram orientadas a deixarem suas residências com o auxílio de agentes públicos. O treinamento é realizado a cada três anos para avaliação do tempo de chegada das equipes de apoio e o tempo de remoção das famílias das áreas de risco para locais seguros.



A represa, localizada na Reserva Biológica do Tinguá, fornece água bruta para Reduc. Do simulado participaram cerca de 100 agentes da Defesa Civil estadual, municipal, REDEC, INEA, Águas do Rio, Cedae, Guarda Ambiental, Guarda Municipal, NUPDEC, Guarda, Bombeiros do Gopp – Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, Reduc, Polícia Militar, Polícia Civil, e de órgãos municipais (Secretarias de Saúde, Segurança, Obras, Assistência Social), além de voluntários e lideranças comunitárias da comunidade do Garrão.

A exemplo dos exercícios anteriores, o cenário foi a elevação da barragem de Saracuruna, com risco de rompimento do talude e a desocupação de residências do entorno, após os alertas de perigo emitidos pela Defesa Civil.