Alunos da rede municipal de Caxias volta às aulas - Divulgação

Publicado 05/02/2024 17:10 | Atualizado 05/02/2024 17:32

Duque de Caxias - As aulas do ensino público municipal de Duque de Caxias foram retomadas nesta segunda-feira (05/02). Na Escola Municipal Roberto Weguelin de Abreu, no bairro Jardim Imbariê, o diretor da Unidade Educacional, prof. Robson Carvalho, dialogou sobre os desafios e as expectativas da comunidade escolar para o ano letivo de 2024.



“Durante o mês de janeiro, nós procuramos fazer sempre alguma coisa diferente a fim de surpreender os alunos e professores. Criamos novos espaços com o objetivo de oferecer aos estudantes da nossa escola atividades diversificadas, com jogos e livros de leitura. Buscamos fazer com que nossas crianças sorriam e sintam-se felizes na nossa escola”, explicou Carvalho.



Também foi pontuado pela professora de Educação Infantil, Larissa Vieira da Silva, a necessidade de melhorar, cada vez mais, as práticas educativas e a importância de estreitar laços com a família do aluno. “Queremos a participação dos pais na escola de forma constante e consciente, integrando-se ao processo educacional visando, assim, o sucesso do estudante”, contou a docente.



Já a mãe do aluno Miguel Vicente da Silva, de 4 anos, Lidiane da Silva, ressaltou que foi muito bem atendida e acolhida pela direção escolar e a professora da Educação Infantil.

“Acabei de conversar com a professora Larissa e estou mais calma e esperançosa. Estava um pouco receosa porque meu filho saiu da creche e começará a estudar nesta escola. São dois ambientes diferentes, mas a docente tirou todas as minhas dúvidas e estou com excelentes expectativas. Meu filho vai conhecer novos coleguinhas e aprender muitas coisas novas. Estou muito feliz e ansiosa pra ele viver isso tudo”, finalizou a dona de casa.