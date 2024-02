Setor de Saúde Mental em Caxias segue com atendimento ao longo do ano - Divulgação

Setor de Saúde Mental em Caxias segue com atendimento ao longo do anoDivulgação

Publicado 05/02/2024 17:00

Duque de Caxias - A campanha Janeiro Branco, criada no ano de 2014 com a finalidade de despertar as pessoas a refletirem sobre a sua saúde mental, chega ao fim. No decorrer do mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental (DASM), promoveu palestras, rodas de conversas e dinâmicas, com o tema “Equilibrando sua Saúde Mental”, voltadas para os profissionais e pacientes das unidades da rede municipal.

A importância dos cuidados com a saúde mental é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e vem ganhando cada vez mais lugar nos espaços de discussão sobre políticas públicas de saúde. Como reconhecimento de que o bem-estar emocional interfere em todas as áreas da vida, foi aprovada, no dia 25 de abril de 2023, a Lei nº 14.556, que institui oficialmente a campanha “Janeiro Branco” em todo o território nacional.

“Estamos felizes porque as expectativas do Departamento de Atenção à Saúde Mental sobre a campanha Janeiro Branco, foram atingidas. Realizamos várias ações nas unidades de saúde, com a participação dos profissionais, pacientes e acompanhantes. Janeiro foi só o começo e durante o ano todo a população pode buscar acolhimento e reforçar os cuidados com a saúde mental nos quatro distritos do município”, ressaltou a diretora do DASM, Alessandra Andrade.

Atenção à Saúde Mental em Duque de Caxias

É importante que a população saiba que durante todo o ano, a rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto. Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas são oferecidos nas UPH-Unidades Pré-Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).