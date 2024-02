Prefeitura de Caxias assina convênio com Consulado Geral da França - Divulgação

Publicado 02/02/2024 19:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias assinou um convênio com o Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, através da Fundec, para a implementação do curso de francês que será disponibilizado, de forma gratuita.

“Fico muito contente com a iniciativa da Fundec, de se voltar para a França com o intuito de ampliar seu alcance internacional, introduzindo o ensino do idioma e da Cultura Francesa nos cursos oferecidos pela Fundec. O consulado Geral da França está à disposição para que essa parceria venha ser frutífera e bem sucedida”, relatou o cônsul geral, Sr. Gerard Marechal.

O prefeito Wilson Miguel enfatizou a importância de acordo como esse para o município. enfatizou a importância de acordo como esse para o município.

“A união, a troca e a parceria nos leva ao progresso e avanço, principalmente para os nossos jovens, que terão oportunidade e incentivo de crescerem para alcançarem o que almejam. Com estrutura, suporte e de forma totalmente gratuita,” destacou o prefeito.



O curso terá os módulos básico, intermediário e avançado, possibilitando acesso a BiblioMaison, projetos que serão desenvolvidos no decorrer do curso, intercâmbio e muito mais.

O evento contou com a presença do Cônsul Geral, Sr Gerard Marechal, o Cônsul Comercial, Sr François Flamaud, do Cônsul de Cooperação Cultural, o Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, Sr Alair Arnaudet, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, o Diretor de Relações Internacionais e Cooperação, Antônio Carlos, a Controladora da Fundec, Fernanda Saião, a Diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira, a primeira Instrutora da Fundec Rachel, o Adido Linguístico, Serge Borges, entre outros convidados.