Em Caxias, nova creche vai atender 160 crianças - Divulgação

Em Caxias, nova creche vai atender 160 criançasDivulgação

Publicado 01/02/2024 21:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura na próxima segunda-feira (05), às 9h, a Creche Municipal Lúcia de Fátima Bonfim de Castro e Silva, localizada na Rua Mariz e Barros, no bairro Jardim 25 de Agosto, que vai atender a 160 crianças, de um a três anos e 11 meses de idade. A nova unidade foi construída na área da antiga Praça da Pedreira e vai beneficiar também moradores dos bairros Vila Operária, Parque Beira Mar e Paulicéia.



A escolha do nome da creche é uma homenagem a mãe do governador Cláudio Castro, falecida em 1983. Na cerimônia de inauguração, estão previstos, além do governador, o prefeito Wilson Reis, a secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva, e outras autoridades municipais e estaduais.

“Vamos atender às famílias cujos pais precisam trabalhar. Será um grande benefício, principalmente para as mães, que poderão voltar ao mercado de trabalho, sabendo que suas crianças estarão em boas mãos”, disse o prefeito Wilson Reis.



O prédio da nova unidade educacional conta com oito salas de aula, refeitório, fraldários e banheiros infantis, com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações. As obras fazem parte do programa de melhorias na área da educação, que conta com parceria do governo do estado. Nos quatro distritos, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, já entregou e está construindo escolas e creches que vão beneficiar moradores de várias regiões.



SERVIÇO: Inauguração de obra – Creche Municipal Lúcia de Fátima Bonfim de Castro e Silva

Local: Rua Mariz e Barros – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias

Data: Segunda-feira – 05/02/2024

Horário: 9h