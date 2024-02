Prefeitura de Duque de Caxias cria Secretaria Municipal da Mulher - Divulgação

Publicado 31/01/2024 20:40

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, e a secretária Juliana Fant Alves reuniram-se no gabinete do Chefe do Executivo a fim de celebrar a criação da Secretaria Municipal da Mulher. A pasta atuará na prevenção da vulnerabilidade e enfrentamento às situações de violência.



A nova Secretaria ficará responsável pelo acolhimento de mulheres vítimas de violência. Além disso, a gestora da pasta também salientou a importância da atuação com outras secretarias do Governo Municipal.

“A proposta é que as iniciativas sejam aperfeiçoadas e ampliadas pelo bem das mulheres”, declarou Juliana.



Também presente na reunião, a subsecretária da Secretaria da Mulher, Ana Claudia dos Santos Alves Baptista, enfatizou que serão realizadas proposições e formulações de ações para proteger os direitos femininos.

“Atuaremos para que sejam ampliados os conhecimentos sobre os direitos legais existentes e coibir a violência contra a mulher”, ressaltou Alves.



Já o prefeito de Duque de Caxias reforçou a importância da Secretaria Municipal da Mulher afirmando que é preciso promover a inclusão social.

“Temos o dever de trabalhar para que sejam garantidos os direitos das mulheres. Promover oportunidades é contribuir com condutas para o combate da violência de gênero”, finalizou o prefeito.