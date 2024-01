Coletivos da Baixada se unem para festival em prol de vítimas das chuvas - Divulgação

Coletivos da Baixada se unem para festival em prol de vítimas das chuvasDivulgação

Publicado 29/01/2024 17:37

Duque de Caxias - As chuvas que ocorreram no início de janeiro atingiram inúmeros bairros e moradias da

Baixada Fluminense, principalmente, em Duque de Caxias. Com o objetivo de angariar verba em prol das vítimas do temporal, diversos coletivos da região se reuniram para realizar o festival "Baixada (Re)Existe!".

O projeto propõe um festival musical organizado por movimentos culturais e coletivos artísticos independentes neste domingo, dia 4, a partir das 13h, na praça dos Direitos Humanos, s/n, no Centro de Nova Iguaçu.



O evento contará com shows, palestras, rodas de conversa, feiras de empreendedorismo e intervenções artísticas, começando as 16h e terminando às 0h.

O idealizar principal da iniciativa é o grupo BXD In Cena, coletivo de artistas e articuladores culturais, com sede em Caxias. As doações serão destinadas para instituições como Movimenta Caxias, Sim! Eu sou do Meio, Instituto Mundo Novo, e outros.