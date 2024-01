Unidades de saúde de Caxias seguem em campanha contra hanseníase - Divulgação

Publicado 26/01/2024 20:38

Duque de Caxias - Durante todo o mês de janeiro, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando diversas ações pela campanha nacional de conscientização, prevenção e luta contra a hanseníase no município. A campanha acontece em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, celebrado sempre no último domingo do mês de janeiro.



Nessa sexta-feira (26/01), foi dia de ação da campanha na UPH de Xerém, com exame de pele (avaliação de manchas e lesões) para rastreamento e tratamento oportuno, palestra e distribuição de material informativo à população. O diretor da UPH de Xerém, Dr. Victor Silvestre, falou da importância desse serviço, além de destacar a dedicação de toda a equipe da unidade.

“Aqui na UPH de Xerém prestamos esse serviço, através do Programa da Hanseníase, que conta com toda a dedicação e cuidado de uma equipe multidisciplinar. O paciente pode nos procurar às segundas, quintas e sextas-feiras, o dia todo, onde serão avaliados e acompanhados. Nossa unidade está de portas abertas!”, informa o Diretor da UPH de Xerém.



Telma Maria da Silva Rocha, que é a coordenadora do Programa de Hanseníase da SMSDC, reforça que o município disponibiliza hoje nove unidades como referência no tratamento da Hanseníase.

“Todos os anos temos uma programação especial voltada para o Janeiro Roxo, mês da Campanha Nacional de Conscientização e Combate a Hanseníase. Esse ano a campanha avança pelo mês de fevereiro, encerrando em 07/02. Fora do período da campanha, a população pode buscar atendimento nas unidades referenciadas”, destaca a coordenadora.



Onde Tratar a Hanseníase

O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), UBS Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida. É importante ressaltar que todos que moram com o paciente, além de apoiarem o tratamento, devem comparecer nos postos de saúde para serem examinados e vacinados. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, ou seja, não necessita de internação.



Confira os locais, dias e horários das próximas ações da campanha de Combate e Prevenção da Hanseníase em Duque de Caxias:

* 30/01, das 9h às 12h - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Endereço: Rua General Gurjão, s/n. – Centro;

* 30/01, das 9h às 12h - ESF Santa Lúcia

Endereço: Av. Automóvel Clube, Km 56 – Santa Lúcia;

* 01/02, das 9h às 12h - UPH Saracuruna

Endereço: Av. Presidente Roosevelt, s/n. – Parque Uruguaiana;

* 02/02, das 9h às 12h - ESF Jardim Anhangá

Endereço: Rua Pacoty, n. 20 – Jardim Anhangá;

* 07/02, das 9h às 12h - UBS Antônio Granja

Endereço: Rua General Moreira Sampaio, s/n. - Parque Fluminense;

* 07/02, das 9h às 12h – ESF Parque Comercial

Endereço: Rua João Raimundo – São Bento.