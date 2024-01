Duque de Caxias atingida pelas chuvas - Divulgação

Publicado 26/01/2024 20:27

Duque de Caxias - Um projeto de lei pretende conceder isenção ou remissão do IPTU (Imposto Predial e Territoral Urbano) sobre imóveis atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas em Duque de Caxias. A proposta busca beneficiar as vítimas atingidas pelo último temporal na cidade, com data a partir de 1º de janeiro de 2024, ou "data anterior há exatos cinco anos retroativos a partir da promulgação da presente Lei, além dos imóveis situados em áreas de risco".

Os autores da lei são: o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, Celso do Alba; Maurício Guimarães Nascimento (Dr. Mauricio); Claudio Thomaz; Clovinho; e Catiti.

No texto, os vereadores sinalizam que será considerado em área de risco o imóvel reconhecido como tal pela Defesa Civil municipal. Os relatórios elaborados pela Defesa Civil serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município, cujo parecer vinculará a concessão do respectivo benefício pela autoridade da Receita Municipal.

O Poder Executivo tem um prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação, para regulamentar a lei.