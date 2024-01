Bloco 'Empurra que eu caio' abre carnaval de rua em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:04

Duque de Caxias - O bloco ‘Empurra que eu caio’, do bairro Corte Oito, abre, no próximo sábado (27), às 15h, o tradicional carnaval de rua de Duque de Caxias, promovido pela Braduc – Bloco de Rua e Associados, patrocinado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A Prefeitura, a exemplo dos eventos anteriores, mobilizará órgãos de segurança, guarda municipal para o controle do trânsito, de saúde e defesa civil para os locais da animação. A concentração da agremiação será a partir das 15h, na Rua Euclides da Cunha.

A agenda do carnaval de rua de Duque de Caxias é a seguinte:

- Dia 03/02 – 15h

Bloco Embalo de Saracuruna

Concentração na Avenida Maia, Parque João Pessoa

- Dia 03/02 – 14h

Bloco Gremuisa

Concentração na Rua Henrique Rodrigues da Costa, Parque Muisa

- Dia 04/02 -14h

Bloco Alegria do Centenário

Concentração na Avenida Dr. Manoel Reis, próximo ao colégio Pedro II

- Dia 04/02 – 20h

Bloco Imalê Ifé

Concentração na Avenida General Rondon, nº 3.620

- Dia 10/02 – 15h

Bloco Não Mexe Comigo

Concentração na Praça da Apoteose, Vila São Luiz

- Dia 10/02 – 17h

Bloco Plante uma Muda

Concentração na Praça da Apoteose, Vila São Luiz

- Dia 12/02 – 16h

Bloco Império da Leopoldina

Concentração na Praça General Rondon, Vila Leopoldina

- Dia 13/02 – 14h

Bloco Preta X

Concentração na esquina das ruas Daniela Perez e João, Jardim Vila Nova

- Dia 18/02 – 15h

Bloco Boca Cansada

Concentração na Associação de Moradores do bairro Nova Campinas

- Dia 23/02 – 19h

Bloco Colibri

Concentração na Avenida Forjas Coutinho (Praça do Supermarket), Jardim Primavera

- Dia 24/02 – 14h

Bloco Arrasta Polvo

Concentração no Largo da Feira, bairro Nova Campinas

- Dia 23/03 – 14h

Brafolia – Encontro dos Blocos

Concentração na Praça do Pacificador, Centro