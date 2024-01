Contribuinte tem até dia 19/02 para pagar IPTU com desconto em Caxias - Divulgação

Contribuinte tem até dia 19/02 para pagar IPTU com desconto em CaxiasDivulgação

Publicado 25/01/2024 20:59

Duque de Caxias - Até o dia 19/02, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Fazenda, está disponibilizando para os contribuintes do município desconto de 4% no pagamento em cota única do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao ano de 2024. Esta é a última oportunidade para quitar o imposto com desconto.

O contribuinte poderá optar, ainda, pelo parcelamento do IPTU, que poderá ser quitado em até dez parcelas, com valores iguais e em meses consecutivos, com a primeira parcela de vencimento a ser paga em 20 de fevereiro, mas sem direito a descontos. As parcelas devem ter valor mínimo de R$ 90,00 (noventa reais).