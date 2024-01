Sesc Verão 2024 em Caxias terá programação especial - Joao Pedro P. M. de Santa Cecilia/Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:17

Duque de Caxias - Vem aí um verão repleto de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família. O Sesc RJ prepara uma grande programação gratuita do Sesc Verão 2024, que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é um dos contemplados com o projeto, que acontece por lá entre os dias 06 e 27 de janeiro, na unidade Sesc da região.



No roteiro, destaque para a roda de conversa com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio (26/01, às 10h, livre), que abordará o tema “O bem-estar é para todos”, em um animado bate-papo; e a roda de samba com o grupo “Quem Sabe é Nós” (27/01, às 15h, livre), que levará ao público sucessos do samba de partido alto e clássicos sambas-enredo. No dia 26/01, às 15h, haverá apresentação da Fanfarra Mamãe Eu Quero, com marchinhas e músicas de bloco em releitura para o público infanto juvenil.



A programação do Sesc Verão 2024 em Duque de Caxias ainda reservará outras atrações especiais: Aulas de Alongamento, Circuito Funcional, Mix Dance, Ritmos, entre outros (27/01, das 08h às 11h, livre); Espaço Jogo (27/01, das 09h às 12h, livre), com Tamancobol, Totó, Ping Pong, Air Game e Jogos eletrônicos; e Recreação (26 e 27/01, das 08h às 17h, livre), com diversas brincadeiras para toda a família, como brinquedos aquáticos infláveis, futebol de sabão e banho de chuveirada.



O Espaço “Saúde no Verão” (26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre), com orientações sobre a prevenção do câncer de pele, e cuidados com a exposição solar e o uso do filtro solar, abrigará as exposições “A importância da hidratação” e “Comer é Divertido”, sobre alimentação saudável e a importância de consumir alimentos in natura como frutas e legumes nesta estação do ano; prática de Shiatsu, em formato de quick massagem, que ajuda no relaxamento e seus benefícios para a saúde; e uma intervenção artística, em que dois personagens orientarão o público sobre a importância dos atos e escolhas de nosso dia a dia para a saúde. E ainda haverá o projeto “Banco Sol” (26/01 e 27/01, das 10h às 14h), uma estrutura de banco movida a energia solar, com tomadas disponibilizadas para o carregamento de celulares, entre outras demandas.



Já o Espaço “Outfit de Verão” contará com uma mostra interativa de sensibilização para o reaproveitamento de materiais para confecção de vestuário (26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre), e oficinas criativas de confecção de chapéu como ferramenta de autocuidado durante as altas temperaturas (23, 24, 25/01, das 09h às 12h, 16 anos) e de confecção de bustiê (23, 26/01, das 14h às 17h, 16 anos), para quem curte uma moda praia.



A unidade ainda promoverá as campanhas “Cuidados com o Verão: Envelhecimento em Pauta”, sobre cuidados que pessoas idosas precisam ter sobre roupas, uso de medicamentos e acesso aos espaços; e “Expressões Corporais – Ritmos de Verão”, com abordagens sobre as expressões corporais através de músicas que remetem ao verão e suas quebras de estereótipos de idades, corpos e territórios por meio de ritmos como o funk, samba, marchinhas e axé. As ações acontecerão nos dias 26/01 e 27/01, das 10h às 14h, e a classificação é livre.



Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será "Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.



“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



“É de suma importância que a comunidade Duque Caxiense não perca a oportunidade de fazer parte do Sesc Verão 2024, pois este projeto do Sesc RJ é espetacular! A população de Duque de Caxias, assim como da Baixada Fluminense, possui grande parcela de pessoas carentes e submetidas a grande risco social. Somente o esporte, a cultura, o lazer e a educação podem trazer diversão aliada ao conhecimento a estas pessoas! Esse olhar social é de grande valia”, pontua o presidente do SINDIVAREJO Duque de Caxias, Alexandre Pereira.



Em breve, a programação geral poderá ser consultada em www.sescrio.org.br.



Sesc Verão 2024 Duque de Caxias



Período: De 06 a 27 de janeiro de 2024



Local: Unidade Sesc Duque de Caxias (Rua General Argolo, 47, Centro)



Grátis



Confira, abaixo, a programação completa:





27/01, das 08h às 11h, livre – Aulas de Alongamento, Circuito Funcional, Mix Dance, Ritmos, entre outros







27/01, das 09h às 12h, livre – Espaço Jogo







23, 24, 25/01, das 09h às 12h, 16 anos – Oficinas criativas de confecção de chapéu







23, 26/01, das 14h às 17h, 16 anos – Oficinas Criativas de confecção de bustiê







26, 27/01, das 9h às 16h, livre – Feira de Economia Criativa (valorização do produto artesanal)







26 e 27/01, das 08h às 17h, livre – Recreação (Espaço Kids com pintura facial, Bola Mania e grandes jogos)







26/01, às 10h, livre – Roda de conversa com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio







26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre – Espaço “Saúde no Verão”







26/01 e 27/01, das 10h às 14h – “Banco Sol”







26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre – Espaço “Outfit de Verão”







26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre – Campanha “Cuidados com o Verão: Envelhecimento em Pauta”







26/01 e 27/01, das 10h às 14h, livre – Campanha “Expressões Corporais – Ritmos de Verão”







27/01, às 15h, livre – Roda de samba com o grupo “Quem Sabe é Nós”