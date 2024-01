Defesa Civil e Petrobras preparam simulado em barragem de Caxias - Divulgação

Publicado 26/01/2024 20:31

Duque de Caxias - A Defesa Civil Municipal e a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) marcaram para o próximo dia 30 a primeira reunião para discutir a realização do simulado com risco de rompimento da Barragem de Saracuruna, em Xerém, realizada a cada três anos com apoio de voluntários do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), e de órgão estaduais e municipais. O treinamento será realizado no dia 03/02.

Durante o exercício, cerca de 100 famílias serão retiradas e orientadas a deixarem suas residências com o auxílio de agentes públicos. A reunião com moradores será às 18h30, na Rua Márcio Santos Silva, 2.511 (espaço do Bar da Dileni), em Xerém.



A represa, localizada na Reserva Biológica do Tinguá, fornece água bruta para Reduc. Do simulado participam agentes da Defesa Civil estadual, municipal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Reduc, Polícia Militar e de órgãos municipais (Secretarias de Saúde, Segurança, Obras, Assistência Social), além de voluntários e lideranças comunitárias.



A exemplo dos exercícios anteriores, o cenário será a elevação da barragem de Saracuruna, com risco de rompimento do talude e a desocupação de residências do entorno, após os alertas de perigo emitidos pela Defesa Civil.