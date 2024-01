Caxias realiza reunião sobre programa municipal de Educação Ambiental - Divulgação

Publicado 26/01/2024 20:46

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (26), em alusão ao dia mundial da educação ambiental, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou, na sede da secretaria de Meio Ambiente, em Jardim Primavera, a primeira reunião do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA) que servirá como uma ferramenta para orientar e direcionar os trabalhos já desenvolvidos pela gestão municipal.

Ao iniciar a reunião, foram apresentados as diretrizes e objetivos do PROMEA, importante política pública de educação ambiental, para ser desenvolvida e ampliada no município de Duque de Caxias. Dentre os assuntos debatidos, destaque para as quatro etapas de ações do PROMEA e suas formas para execução e consolidação, a possibilidade de implementação da coleta seletiva de lixo e ações educativas nas escolas municipais. Na ocasião, estiveram presentes representantes de outras secretarias municipais que apresentaram demandas do governo para serem solucionadas em conjunto com a temática de educação ambiental.

Objetivando mapear os problemas ambientais e ampliar a conscientização da preservação e sustentabilidade no município, nos próximos encontros será garantida a participação da sociedade civil para elaboração de projetos específicos para soluções de demandas em cada região específica dos quatros distritos de Duque de Caxias.