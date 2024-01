Xerém vai ganhar escola para 480 alunos - Divulgação

Publicado 29/01/2024 17:15

Duque de Caxias - Dentro do programa de ampliação da rede pública de ensino, a Prefeitura de Duque de Caxias anuncia, nesta terça-feira (30), às 18h, a construção de uma nova unidade de ensino fundamental em Xerém, no quarto distrito. A nova escola, com dois pavimentos, vai ocupar uma área de 4.922 m² e contará com 12 salas de aula, salas de informática, sala de leitura, sala de espera, auditório com 120 lugares, pátio coberto, entre outros equipamentos, além de ambientes acessíveis a pessoas com deficiência e dificuldade de mobilidade física, com rampa e banheiros de acordo com as normas do Plano Nacional de Educação.

O anúncio será feito pelo prefeito Wilson Reis, pela secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva, e pelo secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Rodrigues Januário, na esquina da Rua Carlos Mateus com Rua Ernani Pinheiro, onde será construída a nova unidade educacional.